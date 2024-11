La storia raccontata dai sepolcri

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro l’ha definita "La nostra Antologia di Spoon River", dove i sepolcri diventano custodi di un mondo che è stato. Così sul libro “Al di qua dell’eternità: storie, vite, memorie nei cimiteri di Viareggio“, scritto per iCARE da Stefano Bucciarelli e Riccardo Mazzoni e presentato ieri dagli autori, in dialogo con Matteo Garzella, nella sala gremita del Principino Eventi. "Un dono per la comunità – lo ha definito il presidente della società, Moreno Pagnini – per riallacciare un legame con il passato e promuovere riflessioni sul futuro".

Dopo i saluti istituzionali, a cui si è aggiunto il presidente della Misericordia Gabriele Cipriani, a presentare il volume, disponibile nelle Farmacity di Viareggio, è stato il professor Gianluca Fulvetti, docente di Storia Contemporanea all’Università di Pisa. Nelle 368 pagine a colori, corredate da più di 300 immagini e mappe orientative, viene proposta una storia inedita di Viareggio ricostruita attraverso le scelte, le opere, le attività professionali di oltre 250 donne e uomini vissuti a cavallo di tre secoli, e che oggi riposano nei cimiteri di Viareggio e di Torre del Lago.