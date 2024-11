La storia nelle foto Alinari. In regalo con La Nazione le immagini della città

Nell’ambito delle celebrazioni per i 165 anni dalla sua fondazione, La Nazione ha deciso di omaggiare i propri lettori con quattro fotografie che raccontano la storia della città. Oggi trovate con questa copia del giornale uno scatto meraviglioso del Ponte di Pisa e della Torre Matilde, mentre per domani è in programma l’uscita della seconda schede delle foto storiche "Alinari", distibuita in abbinamento gratuito al giornale.

Quello degli archivi fotografici Alinari è un patrimonio unico di natura museale, archivistica e bibliografica. È una testimonianza tangibile della storia, dell’arte e del paesaggio del nostro Paese e delle nostre città. Inizia a prendere forma a Firenze nel 1852, con la nascita grazie a Giuseppe, Leopoldo e Romualdo Alinari, e continua a crescere ancora oggi con l’aiuto della Regione che nel 2020 ha creato la "Fondazione Alinari per la Fotografia". L’obiettivo principale della Fondazione è quello di restituire alla fruizione pubblica questo importante e unico patrimonio museale, archivistico e bibliografico, attraverso ricerche, campagne di restauro, nuove catalogazioni e digitalizzazioni, mostre e iniziative pubbliche.

Le schede del progetto, realizzato in collaborazione con la Fondazione, sono realizzate in cartoncino, in formato A4 e riportano su un lato l’antica fotografia riprodotta con tecniche di stampa sofisticate che ne esaltano colori e finiture originali, e sul retro la didascalia, la data dello scatto originale e un breve testo per contestualizzare l’immagine, insieme ai loghi degli sponsor e dei partner che hanno sostenuto il progetto.