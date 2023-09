La storia del territorio. Memoria e identità

Lo studio della storia locale rappresenta un momento importante per la salvaguardia e la valorizzazione delle radici storiche e culturali e sempre più coinvolge il mondo della scuola, di ogni ordine e grado, tanto da costituire parte integrante del programma scolastico. Per offrire un contributo a questa qualificante operazione di recupero della memoria del passato e per operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, l’UNITRE Viareggio-Vesilia ha organizzato un vero e proprio laboratorio di storia aperto alle varie realtà della scuola, mettendo a disposizione di insegnanti e studenti la possibilità di usufruire di una serie di percorsi didattici or­ganizzati per illustrare specifici momenti e argomenti della storia di Viareggio.

I percorsi didattici programmati: Viareggio e il suo sviluppo urbanistico; la Viareggio balneare; la marineria velica viareggina; la figura della donna viareggina all’inizio del novecento; storia del carnevale di Viareggio.

L’illustrazione di questi percorsi, e di altri che possono essere messi a punto su richiesta, è curata da Paolo Fornaciari, Presidente dell’UNITRE Viareggio-Versilia ed già direttore del Centro Documentario Storico ed è supportata da proiezioni di immagini che riproducono planimetrie storiche e belle fotografie d’epoca.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria dell’UNITRE Viareggio-Versilia, telefono: 0584 392384 371 5310525; e-mail: [email protected].