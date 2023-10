La stagione dello Jenco. Il Pucciniano alza il sipario In scena la prosa e la lirica

Ad aprire il sipario sulla stagione di prosa del teatro Jenco, quest’anno, sarà la Fondazione Festival Pucciniano. L’amministrazione Del Ghingaro ha infatti affidato all’ente lirico, presieduto da Luigi Ficacci, l’incarico di allestire il cartellone degli spettacoli 20232024, in attesa che venga espletata la gara ad evidenza pubblica per un affidamento triennale del teatro. Procedura che , come si legge nella delibera di giunta, è "in corso di redazione". A questo scopo, dunque per riempire il teatro di via Menini di storie, di musica, di arte, per far vibrare le tavole del palcoscenico e la platea, il Municipio ha concesso al Pucciniano un contributo di 46mila euro, che serviranno per scritturare la compagnie.

La scelta è ricaduta sulla Fondazione torrelaghese, "Non solo per le specifiche e capillari competenze nell’ambito culturale", e per la "molteplicità di contatti ed esperienze con personaggi del mondo dell’arte e per le competenze di logistiche". "Ma – si legge ancora della delibera – anche per la possibilità di creare una proficua sinergia nell’elaborazione di progetti ed iniziative in vista del copioso programma di eventi dedicati alle celebrazioni per il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini".

Dunque per il teatro Jenco si apre una stagione nuova, caratterizzata dalla prosa e impreziosita dalla lirica immortale del Maestro.

Mdc