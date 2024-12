La sicurezza della Gora. Approvato il progetto. Il canale sarà spostato

Adeguamento idraulico della Gora di Stiava: approvato il progetto esecutivo elaborato dallo Studio Techno Ingegneria su mandato del Consorzio di Bonifica Toscana Nord quale ente attuatore dell’intervento per conto del Comune.

Si arriva così alla fase finale di un iter tecnico e burocratico iniziato nel 2022 che ha visto un importante impegno da parte sia degli uffici comunali sia del Consorzio, e che prevede un’importante modifica di questo corso d’acqua nella zona Ponte ai Macelli, da realizzarsi nell’ambito della riqualificazione urbanistico-ambientale del Terminetto. Il costo finale dell’opera come da progetto esecutivo sarà di 2,5 milioni di euro.

"Un intervento atteso – dichiara l’assessore all’urbanistica Federico Pierucci – che vede un impegno sostanzioso da parte del Comune e una collaborazione importante con il Consorzio. L’intera area verrà messa in sicurezza dal punto di vista idraulico e sarà riqualificata: il risultato sarà un lavoro di pregio, che vede la salvaguardia del quartiere e una nuova area verde per Viareggio".

L’area in oggetto è quella ricompresa fra la Gora di Stiava e la via Tobino: il Comune ha stanziato le risorse per la progettazione e realizzazione di interventi rivolti alla sistemazione a verde dell’area e alla riqualificazione ambientale e idraulica del canale Gora con mitigazione del rischio idraulico dell’asta fluviale fra il ponte dei Macelli e la confluenza nella Farabola. La riqualificazione dell’area passa in particolare dal parziale spostamento dell’asse fluviale dalla posizione marginale in cui si trova oggi, dove scorre a ridosso di diverse abitazioni, per portarlo in una posizione più centrale garantendo così che alla riqualificazione urbanistica e ambientale sia fatta corrispondere anche la messa in sicurezza idraulica.

In sintesi, il progetto prevede ila realizzazione di un nuovo alveo fluviale in adiacenza dell’attuale, nei terreni resi disponibili dal Comune in destra idraulica, con sponde consolidate con massi naturali, la reimmissione del nuovo alveo nell’attuale prima della confluenza con il fosso Farabola. In quest’ultimo tratto sono previste opere di consolidamento strutturale della sponda sinistra del corso d’acqua mediante l’utilizzo di micropali. Seguirà il rifacimento del nuovo attraversamento sul canale Gora di Stiava con passerella ciclopedonale fra Viale Tobino e Via di Montramito e in un futuro lotto funzionale la sistemazione urbanistica dell’area.

Il progetto elaborato garantirà la massima attenzione anche alla biodiversità: infatti, è previsto di traslocare tutta la fauna ittica presente oggi nella Gora all’interno del nuovo corso prima del raggiungimento dell’asciutta completa. Il vecchio corso della Gora rimarrà in essere fino al momento in cui non sarà terminata la procedura di sdemanializzazione da parte della Regione.

"Si tratta di uno degli interventi più importanti e complessi che saranno messi in cantiere dal Consorzio di Bonifica nei prossimi mesi – evidenzia il presidente Ismaele Ridolfi –; questo permetterà di ridare sicurezza agli abitanti della zona e una riqualificazione urbanistica per donare una nuova vivibilità a una zona che assumerà la funzione di parco pubblico".