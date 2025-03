La "Settimana dello studente". Momento di crescita per i giovani

Si è conclusa la "Settimana dello studente" al Barsanti e Matteucci tra conferenze e ospiti d’eccezione. Come ogni anno, anche questo, gli studenti del liceo scientifico cittadino, guidati dalla dirigente scolastica Silvia Barbara Gori, hanno avuto la possibilità di dare uno "stop" alle attività didattiche tradizionali per lasciare spazio a quattro giorni di autodisciplina e autogestione, sotto la stretta osservazione dei docenti, sia in merito al recupero degli argomenti trattati a lezione, sia in merito ad attività formative.

I docenti, insieme anche all’associazione "Gli amici del Barsanti e Matteucci" hanno dato vita a conferenze su svariate tematiche con esperti esterni di tutto rilievo: Marco Martini, professore di storia e filosofia, ha organizzato e moderato il dibattito sul tema del lavoro, con Daniele Saponaro, segretario nazionale dell’Anpit, e Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana, che hanno illustrato ai ragazzi questioni inerenti ai prossimi referendum di primavera, alla situazione occupazionale in Italia, all’emigrazione giovanile ed intellettuale, alle prospettive lavorative in relazione al progresso informatico ed all’intelligenza artificiale.

Subito dopo è stata la volta di Domenico Manzione, procuratore capo della repubblica per la provincia di Lucca, che ha parlato di legalità e Costituzione, intervistato da Diego Venturini, ex liceale e oggi giornalista. Francesca Pucci, docente di matematica e fisica, ha invitato Maria Elena Simoncelli, esperta di ludopatia e gioco d’azzardo. Benedetto Pennato, insegnante di scienze, ha invece organizzato l’incontro con i disegnatori di fama internazionale Federico Bertolucci e Alfredo Orlandi.

L’associazione "Amici del Barsanti e Matteucci" ha organizzato un altro incontro davvero interessante, quello con Valerio Blengini, ex vicedirettore dell’Aisi (Agenzia informazione e sicurezza interna). Inoltre i ragazzi sono rimasti affascinati dalle conferenze tenute dall’ingegnere Esa Massimo Panicucci, dal geologo Tommaso Muro e da Antonio Lucchesi, presidente dell’associazione Arma aeronautica.

Le docenti tutor hanno inoltre organizzato incontri mirati per gli studenti delle classi quinte per le facoltà di matematica e fisica, a cui seguiranno quelli con le facoltà di medicina, ingegneria, lettere ed economia. La professoressa di lettere Serena Franceschini ha dato vita al corso "cosplay", dove gli studenti hanno potuto travestirsi, con l’aiuto di una sarta professionista, da personaggi di fumetti, film e letteratura fantasy. Infine concerto finale con gli stessi studenti protagonisti.

Eleonora Prayer