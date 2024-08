“La sera della prima“. La pièce di Guerritore posticipata in inverno

“La sera della prima“, spettacolo di Monica Guerritore in cui ripercorre i momenti salienti della sua carriera, previsto per il 13 agosto al Festival La Versiliana, sarà posticipato all’inverno ed inaugurerà la stagione invernale del Teatro Comunale di Pietrasanta. "Lo spettacolo - spiega Monica Guerritore - diversamente da quanto previsto, non riuscirà ad essere perfezionato per la data estiva. Preferisco ritagliarmi un tempo maggiore per garantire una migliore qualità della messa in scena di questo spettacolo al quale tengo moltissimo e che racconta al pubblico la strada privata e professionale della mia lunga carriera artistica".

I rimborsi per i biglietti già acquistati potranno essere richiesti entro il 23.08.2024. Info tel. 0584265757.