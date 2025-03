La scuola dei genitori. Un progetto innovativo: "per crescere insieme"

I genitori vanno a scuola: a Camaiore nasce la “Scuola dei Genitori”, un progetto innovativo che vuole una comunità educante per sostenere le famiglie nello sviluppo armonico e sereno del rapporto coi figli. “ Mater et magistra” recitava un enciclica di qualche decennio fa per la scuola: sostenere ed accompagnare i genitori nell’esercitare il loro ruolo e’ infatti oggi più che mai estremamente difficile e complesso dato il periodo storico in cui stiamo vivendo, caratterizzato da profondi cambiamenti culturali, sociali, da uno sviluppo tecnologico sempre più innovativo e da condizioni di vita maggiormente frenetiche e stressanti. Un’iniziativa che vuole essere risposta ad un’esigenza sociale e culturale che richiede azioni di prevenzione di un disagio giovanile che ha raggiunto livelli preoccupanti e difficili. Ma di cosa si tratta? La "Scuola dei Genitori" si concretizza in otto incontri a cadenza mensile tenuti da relatori esperti a livello nazionale e locale, competenti nel mondo dell’educazione, a cui la cittadinanza potrà partecipare a titolo totalmente gratuito, fino ad esaurimento posti. Quattro, per adesso, gli appuntamenti: sabato 22 marzo l’incontro con Enrico Galiano dal titolo “Insegnare con il cuore: l’educazione affettiva come rivoluzione scolastica” al Cinema Borsalino di Camaiore (10-12.30), mentre Osvaldo Paoli sarà protagonista dell’incontro “Per essere buoni genitori: gli errori educativi, il carattere dei figli, il senso di colpa” in programma venerdì 16 maggio (17.00-19.00) a Villa Ariston a Lido di Camaiore.

"Chi sono? Chi mi piace? Comprendere l’identità di genere e l’orientamento sessuale. Un percorso di consapevolezza per i genitori" è invece il titolo dell’incontro con Chiara Dalle Luche e Massimo Lavaggi, fissato per venerdì 6 giugno (17-19) a Villa Ariston a Lido di Camaiore, che ospiterà anche l’appuntamento del 5 settembre (17-19) con Farnaz Farahi, ‘Tra i bisogni e le regole: crescere insieme’.

Si tratta di un progetto totalmente nuovo, che ci eravamo prefissati di mettere in atto fin dal nostro insediamento tanto da inserirlo anche nel programma elettorale con cui, quasi due anni fa, ci presentammo alla Città – commenta l’assessore ai Servizi Scolastici Claudia Larini –. Una promessa che abbiamo mantenuto, su cui abbiamo assiduamente lavorato e che oggi vede finalmente la luce. Vogliamo donare alla comunità educante del nostro territorio gli strumenti per riflettere e agire sul buon rapporto genitori-figli, dal periodo dell’infanzia fino all’adolescenza. Buone pratiche, esplicate da professionisti del settore, su cui vogliamo porre le basi sui cittadini del domani partendo da chi è deputato ad educarli e formarli".

I. P.