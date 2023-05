La scomparsa di Marta Bergamini Personaggio simbolo di Pedona

Pedona in lutto: e’ morta Marta Bergamini, 81 anni, personaggio molto amato nel borgo. Le esequie si sono svolte ieri mattina nella chiesina del paese per l’ultimo saluto ad una donna davvero molto conosciuta. Marta era infatti una signora di un tempo, dedita alla famiglia e alla parrocchia. La comunità risentirà del vuoto lasciato da questa donna: nei borghi esistono infatti ancora alcune persone che vivono secondo i valori antichi, casa e famiglia, in una dimensione fuori dalla frenesia della modernità. Marta aveva sempre dedicato molto tempo alla chiesa, essendo molto religiosa e devota e considerata ds tutti un punto di riferimento. Alla messa di commiato ha partecipato una nutrita folla di paesani. Ai familiari le condoglianze de La Nazione.