La scomparsa di Casini Patron del Basta Pasta

L’ex ragazzo del Roxy Bar se n’è andato. A 76 anni è scomparso Gian Paolo Casini, sconfitto da un terribile male contro il quale combatteva da tempo: il suo nome è legato al ristorante Basta Pasta, un punto di ritrovo che ha letteralmente rivoluzionato l’intrattenimento in Versilia. Originario di Zocca in Emilia Romagna, Casini è arrivato molti anni fa a vivere a Strettoia, conservando le amicizie del suo paese natìo, tra cui quella sempre mantenuta col cantante Vasco Rossi. Perchè anche Gian Paolo Casini aveva un’indubbia indole estrosa e moderna, appassionato di musica e di ogni novità. C’è chi ricorda di averlo sentito anche recentemente parlare confidenzialmente col "Blasco" al cellulare ma, soprattutto, quell’uomo vulcanico e di cuore fu capace di lanciare nel 1997, l’allora ristorante Basta Pasta in via Sipe che ancora è ricordato per aver cavalcato gli anni 2000 da protagonista con un viavai di personaggi che lo frequentevano: Zucchero, Alex Britti, Elisa e perfino Luisa Corna da quel locale lanciò una diretta per una trasmissione su Rai Uno. Un ristorante sempre pieno di gruppi musicali, animazione pianobar e le immancabili performance de La Combriccola del Blasco con la quale si esibiva proprio il tastierista di Vasco. Poi i riflettori si sono spenti e Gian Paolo Casini ha mantenuto la sua verve: non era raro trovaro a cena da Ulisse a Seravezza a raccontare aneddoti sui suoi tanti contatti col mondo dello spettacolo. Si è spento nella sua abitazione, lasciando la figlia e la compagna. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di Strettoia.

Fra.Na.