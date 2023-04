La scarpa di Castagnini e Bertellotti nel ristorante di Del Piero

Il nome della Piccola Atene continua a risuonare in ogni parte del globo. Stavolta il merito è di tre talenti creativi, tutti pietrasantini: Dario Cecchini, direttore del “N.10“, ristorante di Los Angeles di proprietà dell’ex capitano della Juve Alex Del Piero, e gli artisti Matteo Castagnini e Michele Bertellotti (nella foto). Dalla loro amicizia è nata l’idea di realizzare una scarpetta da calcio, prendendo a modello quella con cui Del Piero segnò un gol di tacco in un derby, per esporla nel locale. Era stato Cecchini, juventino, a proporsi prima come direttore del “N.10“ grazie ai contatti con la società bianconera e successivamente a proporre la realizzazione della scarpa. L’opera di Castagnini, in resina color rosso, è arricchita dalla foto dell’installazione di Bertellotti “Il regista“, con tanti piccoli giocatori che danzano intorno alla scarpa. Pochi giorni fa la foto è stata firmata in videochiamata dall’ex terzino della Juve Giorgio Chiellini e a fine mese farà altrettanto Del Piero.