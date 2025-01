La scadenza del bando per entrare in Sea. I requisiti richiesti

C’è tempo fino a martedì per presentare e inviare la domanda per il nuovo bando di selezione di personale a Sea Risorse. La selezione in corso è destinata all’assunzione di dipendenti come impiegati amministrativi in supporto all’ufficio sicurezza, prevenzione e igiene, e all’ufficio ambiente nell’area tecnica e amministrativa, con un contratto a tempo determinato e indeterminato, tempo pieno o parziale. Per l’ammissione è necessario essere maggiorenni, in possesso della patente di guida B, avere la cittadinanza italiana o di un altro statodell’Unione Europea, un’idoneità psico fisica per svolgere le mansioni del profilo selezionato, un’ottima conoscenza della lingua italiana orale e scritta, così come diploma di laurea in tecniche di prevenzione nell’ambiente, ingegneria civile e ambientale, chimica e industriale, ed essere disponibile a lavorare in tutte le zone in cui Sea è attiva.