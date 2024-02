La salute si cura anche a tavola. Ogni età ha una dieta alimentare

Parlare di alimentazione è importante, ad ogni età dovrebbero corrispondere una corretta dieta alimentare e un corretto stile di vita. Anche noi, spesso, non adottiamo comportamenti alimentari sani, proprio perché siamo molto giovani, crediamo di poter mangiare quello che vogliamo, senza che vi siano delle ripercussioni sul nostro fisico, ma non è cosi.

In questo anno scolastico abbiamo affrontato questo tema in più di una disciplina, conoscendo meglio la cosiddetta piramide alimentare e cosa significa fare una spesa sostenibile o a km zero. I nostri lavori hanno evidenziato quanto sia importante una dieta equilibrata, che dia spazio a molti alimenti, senza eccedere soprattutto con i grassi e gli zuccheri. Confrontandoci, abbiamo scoperto che generalmente nessuno di noi beve molto e alcuni non fanno colazione al mattino.

Si tratta in realtà di due gravi errori alimentari con motivazioni ovviamente diverse. L’acqua è fondamentale per il nostro corpo, bisognerebbe berne un litro e mezzo circa al giorno e la colazione è il pasto più importante della giornata, soprattutto alla nostra età, perché fornisce l’energia necessaria alla nostra mattinata scolastica, quindi dovrebbe essere un momento “sacro”. Molti di noi invece, preferiscono dormire un po’ di più e non mangiano, così già alla prima ricreazione alle 9.30, escono dai nostri zaini focacce molto ben farcite.

Ma cosa è importante mangiare? Frutta e verdura hanno pochi grassi, tanti nutrienti e dovrebbero essere consumati spesso, ma anche pesce, uova, pasta, carne (meglio se bianca), sono utili al nostro organismo. Attenzione invece ai formaggi, molto buoni, ma da contenere, come pure dolci e condimenti troppo grassi.

Noi siamo comunque un popolo fortunato in tema di cibo, in Italia si mangia davvero molto bene e la nostra dieta mediterranea è un esempio di corretta alimentazione. Nella nostra classe però, sono presenti alunni che hanno genitori provenienti da altri Paesi del mondo e vogliamo organizzare una merenda internazionale, perché conoscere gusti e ricette differenti dalle nostre è una opportunità.