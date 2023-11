La ruota panoramica è andata via: "Restano comuli di sporcizia"

Pezzi di legno sbruciacchiati, rifiuti di vario genere e cumuli di sabbia. Questo è quello che resta in piazza Pea a una settimana dallo smontaggio della gigantesca ruota panoramica che aveva illuminato l’estate viareggina. Residenti e commercianti della zona sono imbufaliti. "È una bruttura inaccettabile: cosa si aspetta a ripulire la piazza?". Fra l’altro questo problema si somma ai tanti altri lamentati da chi abita o lavora qui nelle aree limitrofe, spesso bazzicate da vandali e spacciatori. Bottiglie di vetro lasciate fuori dagli appositi contenitori, cartoni abbandonati, insieme alle deizioni canine (nel migliore dei casi). Un degrado da eliminare non solo perché siamo in zona vista mare. Ma anche e, soprattutto, perché il degrado da sempre, richiama altro degrado in circolo vizioso che si può spezzare solo con una quotidiana azione di cura e tutela degli spazi cittadini. In periferia, come in centro. Viareggio merita di più.