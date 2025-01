La Rotellistica prosegue la sua marcia in testa. Pumas corsaro a Salerno, Spv in difficoltà

Per le tre versiliesi il 2025 inizia con stati d’animo diversi. La Rotellistica Camaiore prosegue la marcia in testa, superando con autorità anche li scontro diretto contro il Castiglione; la Pumas Ancora Viareggio resta attaccata al vertice, espugnando la pista di Salerno; l’Spv Viareggio paga dazio ancora una volta, stavolta la beffa è del Sarzana.

Rotellistica Castiglione 8-4A passare in vantaggio sono gli ospiti, in apertura, con Maldini ma Alonso, Maremmani e Pardini ribaltano tutto già nel primo tempo. Ancora Alonso e Pardini allungano, chiudendo di fatto la contesa. La rete di Buralli conta poco perché Pardini e Maremmani allungano di nuovo. Sul 7-2 arriva la doppietta del solito Buralli, ma Pardini mette l’ombrellino nel linguaggio drink. Per il Camaiore un successo, nello scontro diretto, che ne certifica il valore. "Tolta una piccola sbavatura all’inizio - sottolinea Alberto Orlandi - siamo sempre stati in controllo e ciò che mi è piaciuto di più, è che tutti hanno dato il loro meglio. La stagione è lunga, ma intanto abbiamo l’obiettivo di chiudere al 1° posto il girone di andata, per giocarci la semifinale di Coppa Italia in casa".

Formazione: Taiti, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Mattugini, Raffaelli, Bellè, Ballestero.

Salerno-Pumas 0-4Partita in controllo per la Pumas che sblocca nel primo tempo con Carrieri ed allunga, nella ripresa, ancora con Carrieri e la doppietta di Bigatti. "È stata una partita tosta e il risultato non così scontato - commenta Mirko Bertolucci -. La squadra ha interpretato bene soprattutto la fase difensiva, pressando alto e recuperando tante palline. Se nel primo tempo c’è stata un po’ più di difficoltà, nella ripresa c’è stato un grande passo in avanti nel gioco e nella personalità. Risultato meritato. Adesso, dopo il turno di pausa, ci aspettano due trasferte toste".

Formazione: Mechini, Marchetti, Mora, Pezzini, Carrieri, Bigatti, Cardelli, Pesavento.

Spv Viareggio-Sarzana 3-4Partenza ad handicap per l’Spv che va subito sotto 2-0. Poletti e Bicicchi ristabiliscono la parità, ma nella ripresa la doppietta di Pistelli sposta a favore dei liguri la partita. Vano il centro di Poletti. "Abbiamo sbagliato l’approccio, ma tutta la partita - ammette Alessandro Martini -. Cosa rara per noi, che invece partiamo sempre a spron battuto. Siamo stati timorosi e fin troppo tesi".

Formazione: Poletti Fi., Cinquini, Poletti Fr., Bicicchi, Cortesi, Tomei, Toti, Spagnuolo.

Classifica: Camaiore, Pumas Ancora Viareggio, Castiglione, Matera e Sarzana 9; Follonica e Salerno 3; Spv e Prato 0.

Sergio Iacopetti