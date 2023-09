La rimpatriata degli ex studenti del Chini

Successo oltre le aspettative per "Chini on the Beach", che ha raccolto al bagno Danila di Lido di Camaiore ex studenti, docenti e personale Ata del liceo lidese. Con l’occasione gli organizzatori vogliono ringraziare chi ha partecipato, in primis il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, graditissimo ospite. Molti i messaggi via social di persone impossibilitate a partecipare. Per tutti l’appuntamento è per la prossima edizione che si preannuncia ancora più ricca di novità.