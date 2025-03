La Regione supporta la Memoria. Fondi in arrivo anche per Sant’Anna

C’è anche il Parco della pace di Sant’Anna di Stazzema nell’elenco delle dieci strutture che riceveranno un contributo economico dalla Regione per tenere viva la cultura della Memoria. La delibera approvata dalla giunta regionale prevede 705mila euro, di cui 570 mila assegnati all’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, alla Fondazione "Museo e Centro di documentazione della deportazione e Resistenza-Luoghi della memoria toscana", alla Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della Resistenza, e a vari istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale.

I restanti 135mila euro, invece, andranno al Parco della pace di Sant’Anna di Stazzema per sostenere le attività in programma nel 2025. "Con questo provvedimento – spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora alla cultura della Memoria Alessandra Nardini – rafforziamo ulteriormente l’impegno nel difendere e diffondere la Memoria, i valori che mossero le donne e gli uomini della Resistenza, i principi costituzionali di libertà e democrazia che la animarono. È in quegli ideali antifascisti che la Toscana affonda le proprie radici. Oggi più che mai, di fronte ai pericolosi rigurgiti fascisti e ai vergognosi tentativi di revisionismo e negazionismo a cui assistiamo, le istituzioni hanno il dovere di non restare indifferenti. Il comune di Stazzema potrà realizzare iniziative e manifestazioni tese a esaltare i valori storici e civili di opposizione al nazifascismo e libertà, dei quali Stazzema, a causa dell’eccidio nazista del 1944, è divenuta suo malgrado simbolo".