La realizzazione del sottovia . Entro primavera la gara d’appalto

A giorni è atteso l’ultimo parere dell’Anas – ente coinvolto nel progetto – e entro primavera è prevista la gara di affidamento dei lavori per la realizzazione del tanto annunciato sottopasso di via Alpi Apuane. La struttura, che andrà a sostituire l’attuale cavalcavia ormai vetusto, fin dall’inizio è stata fortemente voluta dal sindaco Lorenzo Alesesandrini che ha preferito questa soluzione all’ipotesi dell’abbattimento e ricostruzione del ponte avviata dalla precedente amministrazione. "Il parere positivo delle Ferrovie dello Stato è già acquisito – racconta il sindaco Alessandrini – dopo un percorso lungo e complesso. Tanti vincoli e condizioni sono stati imposti da Rfi che ci hanno costretto a fare integrazioni progettuali e ad avere anche confronti accesi su molte questioni come, ad esempio, in merito al passaggio del tubo del gas di media pressione che si è prospettato difficile e costoso. Finalmente ogni questione ha trovato risposta".

Al momento resta pertanto da attendere solo il parere Anas per chiudere la conferenza dei servizi. "A quel punto – dettaglia il primo cittadino – sarà approvato il progetto esecutivo in vista della gara d’appalto che, essendo sopra soglia (6milioni 200mila euro) verrà gestita dal Cuc di Lucca, la centrale unica di committernza. I tempi? Se non si presenteranno più interruzioni e impedimenti, come questo approfondimento tecnico progettuale che abbiamo dovuto attuare su richiesta di Rfi, entro primavera vorrei indire la proceduta di gara. Il mio sogno sarebbe di avviare il cantiere entro fine anno e concludere entro il 2027. Poi ci sarà da aprire un confronto con le Ferrovie su quando cominciare l’attraversamento dei binari visto che sono tanti gli enti già in lista d’attesa per farlo".

Francesca Navari