La Pumas fa visita al Castiglione, il Cgc di Viareggio alla prova del Salerno

Prende il via in questo fine settimana il campionato di serie A2 diviso in due gironi da 10 squadre. Le quattro formazioni locali sono state inserite nel gruppo B. La prima a scendere in pista oggi sarà la Pumas di Mirko Bertolucci che farà visita al Castiglione alle 18. I maremmani di Alessandro Brizzi sono reduci dal secondo posto (dietro al Matera) nel girone D di coppa Italia e da sempre costituiscono un avversario temibile, specie sulla propria pista. Accanto agli esperti Michael Saitta (portiere) e Luigi Brunelli ci sono vari elementi ormai navigati nella cadetteria come Montauti e Guarguaglini. Alle 20.45 esordio al Pardini Sporting Center per la Rotellistica Camaiore di Alberto Orlandi che non dovrebbe avere problemi a superare il Sarzana, già battuto due volte in coppa Italia. Dopo l’eliminazione per la sconfitta casalinga dell’ultima giornata ad opera del Cgc, i bluamaranto puntano a ben figurare in un girone equilibrato e iniziare con un successo sulla formazione ligure sarebbe importante. Infine, alle 21 al Palabarsacchi il Cgc Viareggio si misura contro un Salerno che, almeno sulla carta, non appare in grado di impensierire la squadra di Raffaele Biancucci. I campani di Massimo Giudice hanno chiuso all’ultimo posto il girone D di coppa. Attenzione ad alcuni elementi esperti e al bomber argentino Alfani, 11 reti in coppa. Completa il quadro odierno Matera-Follonica, mentre domani alle 15, in anteprima alla partita di A1, il Forte dei Marmi di Roger Molina si misura contro il Prato di Enrico Bernardini. Pur se i lanieri (quarti in coppa nel gruppo D) non sono da sottovalutare, i rossoblu, godendo anche del fattore-campo, appaiono favoriti e cercheranno di iniziare con una vittoria il proprio torneo. Al via anche la serie B girone D: Camaiore-Grosseto, Castiglione-Spv, Cgc-Prato; riposa Forte.