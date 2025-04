La primavera sboccia nei teatri. Rassegna culturale in 12 tappe

Sboccia la cultura con la "Rassegna di Primavera" che accende i riflettori su due sale: quella del Teatro Eden in Passeggiata, e quella del Teatro Jenco, nel cuore della Darsena. Due palcoscenici importanti, entrambi ritrovati, per un progetto ambizioso nato dalla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Festival Pucciniano, sotto la direzione artistica di Jonathan Bertolai già alla guida di ’Movimenti Artistici Trasversali’.

Dal 12 aprile al 31 maggio, grandi nomi e 12 date per un cartellone di ampio respiro che spazia dalla narrazione, alla musica, al teatro contemporaneo. Significativa l’apertura agli artisti locali con la sezione "Camucioli - I fiori del territorio". La rassegna si apre il 12 aprile alle 21 al Teatro Eden con "Le emozioni che abbiamo vissuto", di e con Walter Veltroni. Si alza il sipario del Teatro Jenco, invece, il 16 aprile alle 21, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari che porteranno sul palco "Il medico dei maiali". Il 23 aprile sempre allo Jenco alle 11, in matinée per le scuole, nell’ambito delle celebrazioni per la Liberazione, andrà in scena "Un autunno d’agosto", tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini, scrittrice e direttrice del Qn. Entrambi gli appuntamenti sono in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. Il 24 aprile, ancora allo Jenco con il teatro contemporaneo di "Caligola Underdog/Upset" di Jonathan Bertolai. Si torna all’Eden il 26 aprile alle 21: protagonista la satira di Sabina Guzzanti in scena con "Liberidì liberidà". One man show con "Shakespearology", di Sotterraneo, sabato 3 maggio, alle 21, al teatro Jenco. Emma Dante protagonista de "Il Tango Delle Capinere", mercoledì 7 maggio, alle 21, sempre al teatro Jenco. Tempo di musica invece all’Eden, il 17 maggio con Jannacci&band che si esibirà nello spettacolo "In concerto con Enzo".

La rassegna si corona con la sezione "Camucioli - I fiori del territorio", che andrà in scena al teatro Jenco dal dedicata alle compagnie e associazioni che operano a Viareggio, tra cui Teatro Rumore, Associazione Crea, Valentina Luporini con "Gaber sotto le stelle", RES9 con "Arancia Meccanica" e Chiara Gistri con "Ines".

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30; alle biglietterie dei teatri Eden e Jenco nei giorni di spettacolo dalle 17,30 alle 21,30, oppure online su www.puccinifestival.it e www.vivaticket.com.