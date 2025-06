La Prima Estate non si ferma. Domani grande festa gratuita

Prima è arrivata la brutta notizia: Grace Jones ha subìto un brutto infortuno all’anca e non potrà esser presente alla serata odierna de "La Prime Estate". Poi, a stretto giro di posta, la risposta degli organizzatori, che hanno deciso di spalancare le porte del parco di BussolaDomani a tutti gli amanti della musica per una serata-evento totalmente gratuita.

"A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de ’La Prima Estate’ in programma sabato 28 – ha spiegato l’organizzazione in una nota diramata ieri –; l’artista ha ricevuto indicazione medica di non intraprendere il viaggio verso l’Italia e di osservare un periodo di riposo assoluto".

Saltato uno dei nomi forti della line up, è partita la corsa per rimettere in sesto la serata. "Tutti i biglietti acquistati per la data verranno rimborsati attraverso i canali ufficiali di vendita – assicura l’organizzazione –; la serata del 28 giugno si terrà regolarmente e sarà a ingresso gratuito. Dalle 19 saliranno sul palco i Nicaragua, seguiti dal set dei Cam Sound System con Sara Mautone e dal dj set di Tony Humphries, che animerà il pubblico con due ore di musica per ballare sotto il cielo della Versilia".

Insomma, nonostante l’imprevisto, a BussolaDomani andrà comunque in scena una serata all’insegna della buona musica: un evento aperto per tutti gli aficionados del settore. "La Prima Estate non si ferma – commenta Enrico D’Alessandro –; nonostante l’incidente di Grace Jones, inaspettato e improvviso, ci stiamo impegnando al massimo per tutelare il pubblico e chi ama e crede in questa manifestazione.Per questo spalanchiamo le porte agli amanti della musica e trasformiamo la serata del 28 giugno in una discoteca a cielo aperto gratuita e aperta a tutti dal tramonto in poi con il dj set di uno dei padri della musica house, Tony Humphries, anticipato da un progetto speciale come quello di Cam Sound System with Sara Mautone e una giovane band di talento come i Nicaragua".

RedViar