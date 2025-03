"La Prima Estate" carica di big. Ecco Grace Jones e Tony Humphries

Il festival "La Prima Estate" conferma la sua attrattività unica nel panorama musicale. Nel penultimo appuntamento nel secondo weekend, nel parco di Bussoladomani arriva per l’unica data italiana delle artiste più trasgressive, dirompenti e rivoluzionarie della cultura pop: Grace Jones. Musa storica e icona di stile carismatica, la "pantera della musica" torna a esibirsi a Lido proprio nello stesso luogo dove suonò dal vivo nei primi anni ’80, in un vero e proprio concerto-evento che culminerà con il dj set di uno dei padri della musica house: Tony Humphries.

L’evento si preannuncia indimenticabile e che arricchisce l’edizione 2025 de "La Prima Estate", un festival dedicato a chi ama la buona musica e viverla in uno spirito di comunità, con il mare sullo sfondo e tante e tanti nomi da riascoltare o scoprire ogni giorno. Due pesi massimi che si aggiungono ai grandi protagonisti del primo weekend dal 20 al 22 giugno – Kings of Leon, Air, St. Vincent, Mogwai, Tv On The Radio, Spiritualized, Yard Act, Calibro 35 e Nic Cester – e ai primi nomi annunciati del secondo fine settimana: Lucio Corsi e Peter Cat Recording Co.

Grace Jones è molto più di una cantante: è un’icona culturale. Nata in Giamaica prima di trasferirsi a Syracuse con la sua famiglia, ha iniziato la sua carriera come modella per poi affermarsi nel mondo della musica negli anni ’70 e ’80. Il suo stile unico, che fonde disco, new wave, reggae e pop elettronico, l’ha resa una figura rivoluzionaria nel panorama musicale internazionale. Oltre alla musica, la sua immagine androgina con il taglio di capelli cortissimi e asimmetrici è passata alla storia, il suo carisma magnetico, quasi selvaggio, e le sue collaborazioni con artisti e fotografi come Andy Warhol, Jean-Paul Goude, Keith Haring, Helmut Newton e Guy Bourdin l’hanno resa una vera musa dell’arte e della moda.

Dopo di lei, sul palco di Bussoladomani salirà un altro mito dei dancefloor, Tony Humphries. Dj e produttore discografico nato a Brooklyn 67 anni fa, attraverso i suoi dj set e remix ha reso popolare un approccio alla house music che ha influenzato generazioni di dj e produttori di tutto il mondo, mescolando deep house, soul e funk e creando un suono unico e coinvolgente. I biglietti per le singole date e l’abbonamento per il primo weekend (dal 20 al 22 giugno) sono acquistabili sul circuito TicketOne.