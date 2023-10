La "Polvere Nera" esplode per i bambini

Un’avventura “esplosiva” domani al Civico Museo Archeologico per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Camaiore 1. Per una partecipazione scaglionata e accessibile a tutte le classi sono previste due repliche la prima alle 9 e la seconda alle 11 per una durata complessiva di 1 ora e mezzo. “Polvere Nera” è uno spettacolo teatrale per bambini ambientato nella Cina medievale tratto

dall’omonimo romanzo di Miriam Dubini collana Libri Corsari scrittrice, drammaturga e attrice. Lo spettacolo è realizzato dalla compagnia camaiorese Coquelicot (foto) con Lucca Crea e Book on a Tree. Narrazione a cura di Marica Bonelli; partitura musicale di Chiara Sale. Segue il laboratorio “BaozhaEsplosioni – ritmi e movimenti in gioco”. L’evento rientra nel festival I Musei del Sorriso