La politica sanitaria. Maria Letizia Casani resta alla guida dell’Asl

VERSILIAUna conferma e un cambio ai vertici delle aziende sanitarie toscane. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha prorogato di due anni l’incarico di Maria Letizia Casani alla guida dell’Asl Toscana Nord Ovest. “Una possibilità contemplata dall’attuale contratto” commenta Giani. Per l’azienda ospedaliero universitaria di Pisa, ovvero l’ospedale di Cisanello, al posto di Silvia Brani, il cui contratto è in scadenza, il presidente propone Katia Belvedere, attuale direttore generale di Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Per Casani il provvedimento è già esecutivo. Per Belvedere invece sono necessari due ulteriori passaggi: il primo, vincolante, è l’intesa con il magnifico rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi.

Il rinnovo per altri due anni di Maria Letizia Casani alla guida dell’Asl Toscana Nord Ovest segue di pochi giorni la decisione – sempre presa dal Governatore Giani di trasferire l’ex responsabile della zona distretto della Versilia Alessandro Campani alla direzione amministrativa della Fondazione Monasterio. Una scelta, operativa da mercoledì e che, come si ricorderà, ha provocato le dimissioni di Giorgio Del Ghingaro da presidente della Conferenza dei sindaci. Il sostituto di Camapani non è stato ancora individuato.

Maria Letizia Casani, laureata in economia e commercio, guida l’Asl Toscana Nord Ovest, che comprende le province di Pisa, Livorno, Massa Carrara e Lucca, dal 1 marzo 2019. In precedenza era stata della stessa Asl direttore amministrativo – dall’8 marzo 2016 – ed ancora prima dirigente, anche ad Estar, l’ente tecnico di supporto della Regione.