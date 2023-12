"La pittura come emozione". A Villa Bertelli opere dei Lomi. La creatività di nonno e nipote

"La pittura come emozione" è la mostra di Giovanni e Massimo Lomi, a cura di Michele Pierleoni, inaugurata ieri a Villa Bertelli. L’eposizone di settanta opere è un viaggio nella pittura di due artisti, nonno e nipote, che hanno fatto del moto emozionale la loro principale peculiarità. La grande lezione macchiaiola, proiettata in una visione più moderna per Giovanni e una prospettiva, quasi priva di intervento pittorico sulla tavola, per Massimo. Inoltre, è l’occasione per i visitatori di ammirare dipinti, che da molti anni non vengono esposti in pubblico. Opere che ripropongono scorci del paesaggio litorale toscano, da Livorno alla Lunigiana, non dimenticando la Versilia, raffigurata dalle montagne fino al mare. Massimo Lomi festeggia con questa rassegna i cinquant’anni di attività. "La pittura come emozione – ha dichiarato il presidente Ermindo Tucci – è un nuovo omaggio a Livorno e alla sua arte, dopo quello da noi dedicato, prima a Mario Borgiotti e successivamente al Gruppo Labronico, di cui Michele Pierleoni è presidente. Siamo felici di accogliere questa mostra della famiglia Lomi. Giovanni, grande artista e autodidatta, che ha raggiunto elevatissime mete, dato che i suoi quadri sono esposti nei principali musei italiani e Massimo, che sta portando avanti con successo la vocazione artistica di famiglia. Due prestigiosi rappresentanti labronici dell’arte, che a Villa Bertelli propongono paesaggi di ieri e di oggi della costa toscana, compresa la nostra bella Versilia, con suggestivi scorci del territorio montano e marino. Fino all’11 febbraio l’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19. Chiusa il 25 dicembre e 1 gennaio 2024. Ingresso libero.

Fra.Na.