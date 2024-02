La Passeggiata si rinnova. Via ai lavori di restyling

È partito nei giorni scorsi il grande progetto di riqualificazione della passeggiata di Lido di Camaiore, uno dei fiori all’occhiello della frazione rivierasca. L’investimento ammonta a circa un milione e 300mila euro. I lavori progettati dall’amministrazione serviranno a ’presentare’ la passeggiata nella sua forma migliore in vista della prossima stagione: da qua a primavera sono partiti e partiranno importanti interventi di restyling, che interesseranno diversi aspetti della promenade. Il progetto definito è composito e ampio, ed iniziato con il ripristino, nei giorni scorsi, di porzioni di pavimentazione ormai eccessivamente usurate e anche potenzialmente pericolose: circa 150 metri quadri di piastrelle sostituite per un investimento di oltre 100 mila euro. Si tratta di una prima opera necessaria a cui seguiranno altre importantissime novità. Dalla pista ciclabile che costeggia il Lungomare alle aree verdi e alberature presenti, fino all’arredo urbano lungo tutta la Passeggiata: temi che da tempo hanno necessità di attenzione e per i quali l’amministrazione, prima di primavera, comincerà a mettere mano con importanti interventi che corrispondono ad altrettanto importanti investimenti economici.

"In questo primo anno e mezzo di mandato abbiamo realizzato tanti lavori e tante opere pubbliche, ma abbiamo anche progettato molto – racconta il sindaco Marcello Pierucci –; il 2024 sarà un anno di svolta: numerosi i cantieri in partenza, e il litorale sarà una delle zone più interessate. Ad inizio estate i nostri turisti troveranno una Passeggiata rinnovata e migliorata: stanno partendo e partiranno a breve interventi massicci e mirati che ne cambieranno il volto, la fruibilità e l’attrattiva".