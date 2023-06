La nuova vita del bar Cattan Chef e pasticcieri d’eccellenza

Dopo tanti anni di gestione dalla famiglia Boschi, il bar pasticceria Cattan, storico punto di riferimentio di Lido di Camaiore riapre completamente ristrutturato e rinnovato, oltre che tecnologicamente innovato. Questa operazione molto complessa è stata fortemente voluta dall’imprenditore Rossano Zanella oramai affermato nell’ambito turistico che ha voluto dare vita a una nuova società fatta di altri quanttro imprenditori del settore che si sono suddivisi compiti e mansioni in base alle loro esperienze e competenze. La parte della pasticceria laboratorio la seguirà in tutte le sue fasi il maestro pasticcere Lorenzo Baldini, già in sul mercato con la pasticceria Lorenzo di Camaiore. La parte brunch verrà seguita dallo chef Francesco D’Agostino del rinnomato ristorante La Martinatica di Pietrasanta, per il bar e lo svolgimento colazioni e personale Faragi Hannan del Bar Ristorante Universo 24 di Lido di Camaiore. Per la parte bar aperitivi la competenza è di Lara Cancogni massima figura dell’esperienza drink.

Ma perché si chiama bar Cattan? Semplicemente perché il bar è stata una ‘creatura’ della famiglia Cattan negli anni ‘70: Sergio, originario del Veneto. e la moglie Marisa Tanturli fiorentina, Il primo bar sotto le logge in via Gigliotti, poi il secondo locale in piazza Umberto, punto di riferimento dei lidesi e dei turisti non solo d’estate ma per tutto l’anno. Poi nel 1987, la famiglia Cattan passò il testimone del bar alla famiglia Boschi, ma il nome ‘Cattan’ è rimasto come un marchio storico d’eccellenza nella storia di Lido

L’inaugurazione è oggi alle 18,30 con un assaggio dei prodotti e con uno spettacolo di intrattenimento.