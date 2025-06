La nuova guida alla Cna provinciale. Sabrina Mattei eletta presidente

La Cna per la prima volta si tinge di "rosa" e "parla" pietrasantino. È questo il verdetto dell’assemblea a Le Bocchette di Camaiore, conclusa con l’elezione all’unanimità della nuova presidente provinciale Sabrina Mattei. Vice presidente uscente e presente nella dirigenza dell’associazione da diversi anni, è la fondatrice e direttrice creativa del marchio "Borgo Solaio" oltre che docente di materie inerenti la moda, l’artigianato e l’auto-imprenditorialità. Guiderà Cna per i prossimi 4 anni.

"Lavoreremo per creare alleanze tra diversi saperi – dice Mattei, che subentra ad Andrea Giannecchini – in quanto non c’è identità senza apertura né futuro senza responsabilità. Il cambiamento non si amministra ma si accompagna, ed è necessario rendere accessibili le informazioni perché nessuno resti indietro. Dobbiamo pretendere politiche che rappresentino le piccole e medie imprese. In un tempo che ci spinge all’isolamento dobbiamo scegliere la collaborazione, il confronto, il fare rete. Sono per una Cna che non abbia paura di cambiare linguaggi, stili e forme di partecipazione, che valorizzi il contributo delle donne come scelta strategica". Il vertice è completato dai tre vicepresidenti Alice Lombardi, Lia Miccichè e Daniele Michelini. Oltre a Mattei nella nuova direzione figurano Nadia Bigi, Cristiano Tamarri, Stefano Zerini, Roberto Dalle Mura, Daniele Michelini, Olivia Ruggi, Antonella Gabriellini, Marco Magnani, Annamaria Frigo, Renza Giannini, Francesco Belluomini, Daniele Cardini, Roberto Bigi, Alessandro Salvini, Giuseppe Santillo, Claudio Del Dianda, Andrea Giannecchini, Alessandro Musetti, Marzio Paganelli, Massimo Del Pistoia, Agostino Bresciani, Lia Miccichè, Daniele Benassi, Alice Lombardi, Geronimo Madrigali, Alessandro Lombardi, Alessandra Belgrado, Simona Pierotti e Ugo Da Prato.

Daniele Masseglia