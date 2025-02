La nostra iniziativa. Torna il premio ‘Valleroni’. Si vota il carro più bello

Anche quest’anno torna il premio Valleroni, il concorso istituito da noi della Nazione nel 2001 e che quest’anno celebra dunque la sua 25esima edizione. Un bel traguardo per un’iniziativa che vuole celebrare da una parte il carro più bello secondo il gusto dei viareggini racchiusi in una sorta di grande giuria popolare e dall’altra ricordare il nome di un nostro collega e capo servizio, Aldo Valleoni che tanto ha dato al Carnevale di Viareggio. Il tutto grazie alla solita, puntuale collaborazione di Comunica Italia, agenzia specializzata nel fare questi e altri tipi di sondaggi e nostra insostituibile compagna di viaggi fin dalla prima edizione. E sarà proprio Comunica Italia a contattare telefonicamente viareggini e versiliesi. Votare è semplice: una voce preregistrata leggerà titolo e autore della costruzione con un numero progressivo da 1 a 9. Basterà digitare sulla tastiera del proprio telefono il numero corrispondente al carrista che si intende votare e il gioco è fatto. Ovviamente Comunica Italia farà poi le somme dei voti ottenuti e stilerà, settimana dopo settimana, una classifica.

I carri saranno elencati in quest’ordine: 1) Come tu mi vuoi dei fratelli Cinquini, 2) Il mostro ha paura di Jacopo Allegrucci, 3) La felicità è come una farfalla di Luigi Bonetti, 4) La grande condottiera di Luca Bertozzi, 5) La tempesta di Lebigre-Roger, 6) Nuova generazione... Balliamo sul mondo di Roberto Vannucci, 7) Per una sana e robusta Costituzione di Alessandro Avanzini, 8) Sic transit gloria mundi di Carlo e Lorenzo Lombardi, 9) Social dei fratelli Breschi.

Parte dunque oggi la caccia a Jacopo Allegrucci che lo scorso anno vinse con 818 preferenze pari al 14,68 precedendo sul filo di lana Luca Bertozzi con 794 voti pari al 14,25% Albo d’oro. Il record di successi appartiene ad Alessandro Avanzini che ha vinto 5 volte, incalzato da vicino proprio da Jacopo Allegrucci che vanta quattro titoli come Lebigre-Roger. Dietro di loro con tre successi Fabrizio Galli e con 2 Arnaldo Galli, la coppia Verlanti-Bonetti e Roberto Vannucci (di cui uno in coppia con Carlo Lombardi). Uno a testa: Gionata Francesconi e Luca Bertozzi.