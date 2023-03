La nautica di alta qualità Refit sulla cresta dell’onda

Il sistema molto articolato dei cantieri e delle aziende che fanno capo al distretto nautico di Viareggio, soltanto per la parte refit e repair (trasformazioni e riparazioni) arriverà quest’anno a sfiorare un fatturato di 60 milioni di euro, impiegando circa 2.000 addetti diretti, e altrettanti nelle aziende del terziario fuori area come, ad esempio, nei mobilifici del bresciano e del cascianese. Un vero record che certifica la bontà della rete imprenditoriale locale, bene sostenuta da eventi internazionali come la tredicesima edizione di Yare.

Il meeting, organizzato da Navigo, centro servizi per l’innovazione e lo sviluppo della nautica ha avuto 1.600 incontri d’affari tra i comandanti di grandi yacht e le imprese italiane e estere (cantieri navali, forniture, marine, ecc.) che hanno presentato i loro prodotti e servizi in appuntamenti dedicati. Anche The Superyacht Forum Live col media partner internazionale The Superyacht Group e gli incontri d’affari, hanno registrato una presenza di oltre 350 partecipanti.

"Yare dimostra di essere l’evento più importante al mondo – ha detto Pietro Angelini, direttore di Navigo – nel settore del refit e aftersales, dove occorre guardare alla vita della barca con una strategia che punta ai prossimi 10 anni, anche in relazione alla portualità e nello sviluppo sostenibile delle imbarcazioni. Siamo nel centro della misura principale del mercato e, nella modalità di concepire e organizzare gli incontri, Yare è stato ed è un evento di avanguardia. In queste due ultime edizioni, l’integrazione e la sinergia con Seatec, organizzata da Carrarafiere ci permette di pensare ad un cambiamento del format sempre più orientato agli incontri business e all’internazionalizzazione, con la visione di una yachting week toscana, con corrispondenze tra venditori e compratori sempre più fondamentali".

In collaborazione con Seatec Compotec, è stato organizzato un gala dinner con 450 partecipanti nella sede della Franchi Umberto Marmi, a Carrara, alla presenza del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. La serata è stata un’occasione per una promozione extra settore, grazie alla collaborazione di Toscana Promozione Turistica, al sostegno della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e del supporto operativo della sua partecipata Lucca Promos.

Walter Strata