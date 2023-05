La musica live Rock, blues... Il tour nei locali

Omaggio a Led Zeppelin, Metallica, Chet Baker e “Il Cantante di Montecarlo”. Rock, blues, disco music anni ‘80, metal... Stasera pianobar di Roby all’Indian Club al Varignano. Al Veliero sulla Marina di Torre del Lago karaoke di Maurizio che replicherà domani al Tacabanda a Torre del Lago. Domani alle 19 al Garnish a Viareggio musica del duo acustico di Franck, cover. Al Sakay a Lido gli Ex Kline con il blues: Martino Giorgi, chitarra e voce, Francesco Busoni, tastiere, Carlo Raffaelli, basso e Mario Lombari batteria. Al Villa Tarabuso a Montramito trash party ’80 Al Twiga a Fiumetto protagonista Alessandro Ristori (foto) ribattezzato “Il Cantante di Montecarlo” & The Portofinos, musica italiana anni ’60 e ’70, miti americani dei ’50 e pop rock inglese. Al Vegas al Vialone ultima “smetallata” con i “Desnos & The Villains” progetto italiano che unisce alternative metal e performance di danza e teatro horror. Desnos, voce e chitarra, Mark Visconti batteria, Salvatore Blanco basso e Vittoria Geraci alle coreografie e comparse sul palco. Al nuovo Free Sound Live Club a Massarosa omaggio dei Blow My Zeppelin alla band di Robert Plant e Jimmy Page. Al Corsaro omaggio ai Metallica con i Mekkanix e discografia dei Four Horseme. Al Bar Centro Piano di Conca jam session del venerdì. Sabato in Capannina di Franceschi pianobar in veranda e band live sul palco principale. Al Sakay jam blues. Al Rosolaccio a Tonfano jazz night e omaggio a Chet Baker. Chi vuol cantare “karaoke fai da te” alle 3 Scimmie sulla Marina di Torre del Lago. Domenica A Casa Mia a Bicchio pianobar di Roby e spazio per chi ama cantare o esibirsi.

Dario Pecchia