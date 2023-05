La Multiservizi dona alla scuola libri sull’identità personale

L’amministratore delegato della Multiservizi, Marco Verona ha consegnato all’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni, alla presenza di Carlotta Piacentini per la libreria Giunti al Punto di piazza Dante, una collana di libri a sostegno dell’iniziativa "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!". Multiservizi da 6 anni partecipa e contribuisce alla campagna di sensibilizzazione alla lettura. "E’ interesse di questa amministrazione contribuire al mantenimento di questa preziosa collaborazione – spiega l’assessore Galleni – i libri selezionati quest’anno affrontano una tematica fondamentale per la crescita: lo sviluppo dell’identità personale. Già dall’età dei tre anni avviene una prima grossa rivoluzione e prosegue per tappe. Una tappa importante avviene poi durante l’adolescenza. I libri possono rappresentare degli strumenti di aiuto per imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile". L’assessore si è recata all’Istituto Comprensivo dove ha consegnato alla dirigente scolastica Teresa Oneddu 34 libri per 6 titoli per le medie.