La mostra sui migranti che racconta la storia

Una mostra originale quella che propone l’associazione torrelaghese “Le nostre

radici” (nella foto) solo per oggi alla scuola “Puccini” dalle 10 alle 18. “Abbiamo fatto una ricerca negli archivi parrocchiali -racconta Gianni Picchi- e sono emersi i nomi di più di 500 torrelaghesi che tra il 1880 e il 1940 sono partiti per l’America del Sud e per gli Stati Uniti”. Giovani uomini soprattutto, ma anche famiglie che si sono fermate oltreoceano. La mostra propone documenti, fotografie, oggetti che ricordano il fenomeno migratorio che interessò anche il territorio

torrelaghese. “Oggi si assite a un nuovo fenomeno migratorio- conclude Picchi- e siamo

noi a dover ricevere persone che cercano un futuro migliore come i nostri nonni cercavano l’America”.

C.S.