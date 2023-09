La Misericordia di Tonfano: Servizi Funebri a Marina di Pietrasanta

Quella della Misericordia di Tonfano è una rinascita in crescendo che segna ora una nuova tappa: la riattivazione delle onoranze funebri, servizio che mancava da quattro anni. La riapertura è prevista entro Natale e avverrà sotto forma di collaborazione con un’azienda. "Gestire il servizio da soli non è semplice – spiegano il governatore Caterina Acci e il vice Stefano Forno – a causa delle spese per il personale. Pertanto noi daremo due stanze, con ingresso da via Donizetti, mentre la ditta provvederà a sue spese a ristrutturare i locali, creando la cappellina del commiato, e a gestire il servizio con il proprio personale. Dopo la ripartenza del centro prelievi è un altro passo avanti". L’ennesimo, dopo quelli compiuti nelle ultime settimane. Prima la ricostituzione del magistrato, poi l’elezione della prima donna presidente, e subito a ruota la fine di due anni e mezzo di commissariamento, la ripartenza del centro prelievi dopo cinque mesi di chiusura e la recente donazione da parte di un anonimo di un dispositivo da 1.500 euro per misurare i parametri dei pazienti sulle ambulanze. Un ciclo che proseguirà, ora, con il ritorno delle onoranze funebri.

d.m.