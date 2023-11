La messa è finita. D’Atri saluta la città

Era settembre quando monsignor Stefano D’Atri annunciò, al termine di una messa, la notizia del suo imminente trasferimento alla Diocesi di Pisa dopo 23 anni di servizio a Pietrasanta. La data esatta è rimasta però un mistero fino a pochi giorni fa. Ora finalmente c’è l’ufficialità: l’ultima messa sarà celebrata il 19 novembre alle 18 in Duomo alla presenza anche del vice parroco don Messias Barsella e l’ex vescovo di Massa monsignor Giovanni Santucci, pietrasantino doc. Il tutto arricchito dalla presenza della schola cantorum “San Martino“ e da un festoso momento conviviale al termine della funzione.

Quello di domenica sarà quindi un giorno triste per i tanti fedeli che dal 2000 ad oggi hanno conosciuto o collaborato con monsignor D’Atri, classe ’54, originario di Cascina (Pi), il quale oltre ad essere proposto del Duomo di San Martino dall’anno scorso ha gestito anche le parrocchie del Ss Salvatore (Frati) e del Ss Sacramento (ai Macelli). Ma sarà anche l’occasione per ringraziarlo del suo lungo servizio a Pietrasanta, ultima tappa di un percorso iniziato il 24 giugno ’78 con la consacrazione a sacerdote. Vice parroco di Pontedera fino all’83, è stato poi parroco di San Lorenzo a Pagnatico, Buti e Pietrasanta. Dal 2010 inoltre è membro della Commissione diocesana per la musica sacra. "Scrivete che ci mancherà tanto – dice un gruppo di parrocchiani – e che per la città è stato un vero esempio. Gli auguriamo il meglio perché se lo merita davvero. Domenica vogliamo un Duomo pieno di gente per salutarlo". La partenza per Pisa si terrà ai primi della prossima settimana: in attesa della nomina del sostituto, l’incarico sarà portato avanti pro tempore dal vice parroco don Messias.

d.m.