La marginetta demolita Pd: "Era tutelata o no?"

"Ci dimostrino che la marginetta non era tutelata: pretendiamo chiarezza". La richiesta arriva dal segretario comunale del Pd Rossano Forassiepi, intenzionato ad andare a fondo alla vicenda del manufatto, secolare, rimosso dall’incrocio tra l’Aurelia e via Santini, dove sta nascendo una rotatoria. "Parliamo di un luogo importante – scrive – e di un simbolo per tutta Pietrasanta. Di fronte alla leggerezza con cui è stata smontata, in attesa di una non chiara ricollocazione, chiediamo l’atto ufficiale con il quale si evidenzia che il bene non è soggetto a vincolo monumentale o comunque al parere della Soprintendenza per ogni operazione che dovesse essere svolta sullo stesso". Forassiepi ritiene infatti "bizzarro" che la storica insegna votiva non sia sottoposta ad alcun parere "mentre per realizzare una finestra o un pergolato ne servono mille: Attendiamo non dichiarazioni generiche, ma un progetto di restauro conservativo e l’indicazione di dove e come sarà ricollocata la Madonnina, trattata come un palo della luce".