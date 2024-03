La malamovida si sposta a Fiumetto. Gli albergatori chiedono più controlli

La scorsa estate la cosiddetta malamovida diede il peggio di sé nella zona delle discoteche. Con episodi avvenuti anche in alcuni locali di Fiumetto e, in parte, Tonfano, come schiamazzi e urla fino a notte fonda. Ma tra pochi mesi potrebbe diventare la regola visto il brutto periodo che stanno passando gli storici locali notturni di Focette, alle prese chi con curatele fallimentari (Seven), chi con guerre tra proprietari e gestori (Bussola) e chi con i ricordi del passato (Ostras) avendo chiuso l’attività. Ecco perché Federalberghi Marina di Pietrasanta, guidata dal presidente Marco Marcucci, ha chiesto e ottenuto un incontro con l’amministrazione comunale per questo e altri motivi.

Il vertice c’è stato ieri mattina in municipio, con i contenuti che saranno illustrati all’assemblea degli albergatori stamani alle 10,30. "L’anno scorso ci sono stati tanti problemi in estate – spiega Marcucci – come la movida, soprattutto a Fiumetto. Più altre questioni, vedi il servizio taxi, che avevamo presentato ad ottobre. La nostra richiesta è che ci siano più controlli, con l’invito a chiunque a segnalare questi episodi con testimonianze e prove concrete, anche fotografiche". Richieste subito recepite dal sindaco Alberto Giovannetti, che ha accolto gli albergatori insieme al vice sindaco e assessore alle attività produttive Francesca Bresciani, l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci, il vice presidente del consiglio Antonio Tognini e il capo gabinetto. "L’unico strumento efficace che abbiamo a disposizione, come ente – ricorda Giovannetti – è la limitazione dell’orario di apertura di queste attività: saremo rigorosi e inflessibili, a fronte di un’adeguata documentazione che ci permetta di intervenire. I titolari sono stati già avvisati e le forze dell’ordine conoscono perfettamente la situazione. Provvedimenti più drastici competono alle autorità di polizia che chiediamo sempre a tutti i cittadini, imprenditori e non, di interessare, quando ci sono criticità legate all’ordine pubblico o alla sicurezza". Gli albergatori hanno poi presentato all’amministrazione la loro soddisfazione per la cura che viene riservata al territorio e la varietà e vivacità di appuntamenti che offre il palinsesto eventi cittadino. A questo proposito hanno chiesto una comunicazione più diretta sulle manifestazioni che non rientrano nel programma annuale consueto. L’amministrazione, infine, ha confermato la volontà di contribuire anche quest’anno alla spesa per la navetta che in estate collega la Marina al centro storico da giovedì a domenica.