La maggioranza nega il tributo a Paolo Toni

Si infrange nel “no“ della maggioranza l’opportunità di conferire la cittadinanza onoraria di Viareggio al professor Paolo Toni. "Il consulente che ha supportato la Procura della Repubblica in tutte le indagini per la strage ferroviaria del 29 giugno 2009" spiega Tiziano Nicoletti (nella foto), consigliere comunale e presidente di Spazio Progressista. "Questo conferimento – prosegue – poteva essere il simbolo del riconoscimento per l’intero gruppo di persone che per anni ha lavorato affinché venisse fatta luce su quanto successo quella drammatica notte". Per questa ragione il consigliere Nicoletti ha portato la richiesta, attraverso una mozione da presentare all’approvazione del prossimo consiglio comunale, all’attenzione dalla commissione capigruppo. "I capigruppo di maggioranza presenti, però, hanno bocciato questa richiesta. Quindi – spiega Nicoletti – non verrà conferita la cittadinanza onoraria al professor Paolo Toni. Un uomo che ha dato dimostrazione di stupenda correttezza, professionalità e preparazione". "Sono profondamente amareggiato, e disarmato – prosegue il consigliere –. Questo poteva essere un momento nel quale la città riconosceva l’onore ad un gruppo di persone che ha lavorato per la verità. E invece è stato tutto vanificato". "Quando affronto questo tema – conclude Nicoletti – ho sempre il timore che qualcuno pensi che io voglia strumentalizzare il mio ruolo di avvocato di parte civile nel processo della strage per altri fini. Ma chi mi conosce sa che non è così. E anche questa volta sono rimasto deluso. Non potremo concedere la cittadinanza onoraria al professor Toni, un uomo straordinario. Ma invito comunque tutti a conoscerlo per capire quanto ha fatto affinché Viareggio e i familiari delle vittime potessero ottenere verità e dunque giustizia".