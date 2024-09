La Madonna del Piastraio, cerimonia sul monte Altissimo

Seravezza, 6 settembre 2024 – Sabato 7 settembre alle 10.30 si svolgerà la ventiquattresima cerimonia in onore della Madonna del Cavatore sul Monte Altissimo a Seravezza. Chiunque può partecipare alla messa celebrativa che si svolgerà davanti alla sacra effige della Vergine nella cava delle Cervaiole. Il rito religioso sarà accompagnato dalla Filarmonica di Riomagno che allieterà la festa con le belle musiche dedicate alla Madonna.

Per i cavatori e per tutti gli uomini che lavorano nelle cave questa è una ricorrenza molto sentita e cara. Una festa religiosa e del cuore, un momento toccante che è insieme raccoglimento e preghiera, ma anche, e soprattutto, ringraziamento alla Madonna per la protezione che gli uomini sentono tutti i giorni su di loro mentre svolgono un lavoro di grande responsabilità, di cui sono profondamente fieri. Così, con le loro famiglie, i cavatori, uomini orgogliosi della Versilia che lavora, tutti gli anni invitano gli amici e l’intera comunità a unirsi a loro per vivere questa bella festa nel piccolo bosco delle Cervaiole dove, alla fine, verrà offerto un buffet a tutti i partecipanti.

La Madonna del Cavatore è raffigurata da un bassorilievo in marmo Bianco Piastrone e raffigura la Vergine col Bambino scolpita dallo scultore Renzo Maggi che, alla base dell’opera ha scolpito una fune quale simbolo e segno di memoria dell’antica lizzatura che ricorda la fatica e i sacrifici degli uomini al lavoro nelle cave.

Alla Cerimonia, a nome di tutti i cavatori, interverrà Sauro Mattei, Presidente del Comitato dei cavatori, per porgere il consueto ringraziamento alla Henraux, al suo Presidente Paolo Carli, e alla Direzione delle Cave che tutti gli anni consentono i festeggiamenti in onore della Madonna.

“In cava si mescolano marmo, lavoro, storia e tradizione e la Festa della Madonna per tutti noi è un momento importante. Le origini di questa ricorrenza nascono a cavallo degli anni ’40 e ’50 del secolo scorso, quando Leone Tommasi realizzò un bassorilievo della Madonna con Bambino collocato prima alla Tacca Bianca e successivamente (ed ancora oggi) alla Polla, a Mortigliano”. Ricorda Sauro Mattei, conosciuto anche come il “poeta cavatore” per aver scritto, con profondo senso di devozione la toccante preghiera alla Madonna del Cavatore che come tutti gli anni verrà recitata durante la Santa Messa.

Maria Santissima / Madonna del Cavatore / che nel silenzio del ricordo / dove i nostri padri / posero la tua sacra immagine, / ascolti la nostra umile preghiera.

Vergine Santa, / proteggi le nostre valli / in questa terra sospesa, / le nostre famiglie, / i nostri figli,

conducili sulla strada / della pace e dell’amore.

Benedici le nostre cave, / i cavatori, / accompagna i nostri cuori, / guida le nostre mani, ogni giorno, / nel sacrificio di un duro lavoro / affinché sia frutto / di vita e speranza.