La "lotta" alle zanzare. Servizio di Sea Risorse

Dal sette maggio, in forza della determina dirigenziale numero 921, Sea Risorse Spa "risulta l’unica società legittimamente affidataria del servizio di disinfestazione e derattizzazione eseguito sul Comune di Viareggio". Lo specifica la presidente della società Valentina Ceragioli, a chiarimento dell’articolo pubblicato ieri sulle pagine da La Nazione a seguito della nota diramata da Sea Ambiente sulle proprie attività. E così, per conto del Comune, "da maggio e fino a dicembre – spiegano da Sea Risorse – proseguirà il capillare intervento di disinfestazione dalle zanzare". E nello specifico l’azienda sta operando "attraverso l’inserimento di prodotti antilarvali nelle caditoie" per contenere la proliferazione degli insetti.

La collaborazione dei cittadini è essenziale perché gli interventi del Comune, per quanto ripetuti, non sono sufficienti in quanto non possono comprendere le aree private (aree condominiali, terrazzi, balconi, giardini, orti, depositi, fabbriche, zone recintate, ecc.). E dunque perché la lotta sia efficace è necessario che ognuno si impegni in modo attivo, evitando banalmente i ristagni d’acqua dove le zanzare possono deporre le uova dando origine ai cosiddetti focolai.

Ed è ancora Sea Risorse ad occuparsi del servizio di derattizzazione, seguendo le indicazioni che arrivano dal Comune in base alle segnalazioni che giungono dai cittadini. "Abbiamo già compiuti numero interventi in varie zone della città – concludono da Sea Risorse – in piena sinergia con le comunicazione che ci arrivano dagli uffici comunali".