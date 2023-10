La Lega si mobilita per la stazione

"Condividiamo lo sfogo dello studente: faremo un’interrogazione all’assessore regionale Baccelli". Il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini interviene così dopo lo sfogo di Matteo Tartarelli, pendolare pietrasantino che ha denunciato le condizioni dei treni (ritardi e pochi posti a sedere) e della stazione. "Eravamo già intervenuti di recente – spiega – per segnalare i disservizi sulla tratta Viareggio-Firenze ma purtroppo anche la Pietrasanta-Pisa non è immune da disagi e problematiche. Poi succede che qualcuno si stanchi e prenda carta e penna per scrivere direttamente a Baccelli. Pertanto predisporremo una mirata interrogazione allo stesso assessore della giunta Giani analizzando i problemi in ambito versiliese. È inammissibile che chi paga il biglietto o un abbonamento non possa arrivare al lavoro o a scuola in tempo utile".