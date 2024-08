La Lega lancia l’allarme: "Via Cenami degradata"

"Via Cenami, una volte cuore pulsante del commercio e della via sociale, è oggi un triste esempio di abbandono e degrado urbano". A puntare i riflettori sulla centralissima via del capoluogo sono i consiglieri della Lega Nicola Morelli e Pietro Cima.

"Passeggiando per via Cenami, è impossibile non notare i numerosi negozi con le serrande abbassate e le vetrine vuote – spiegano i consiglieri –; le attività commerciali stanno chiudendo una dopo l’altra, soffocate da una combinazione di crisi economica e mancanza di supporto da parte delle istituzioni locali. Il degrado degli edifici e la scarsa manutenzione delle strade contribuiscono a un’atmosfera di abbandono e desolazione. Da parte dell’amministrazione Pd, tante parole e pochi fatti. Molte delle iniziative annunciate con grande clamore si sono rivelate poco più che operazioni di facciata, senza un reale impatto positivo sulla comunità".

Secondo i consiglieri d’opposizione, è "palese e mortificante la mancanza di supporto ai commercianti, che si abbandonati e disillusi. La mancanza di incentivi economici, agevolazioni fiscali e supporto nella promozione delle attività ha portato molti di loro a gettare la spugna. Le nuove normative e tasse, spesso percepite come oppressive, non hanno fatto altro che aggravare una situazione già critica. Il degrado di via Cenami ha ripercussioni significative anche sul tessuto sociale: la chiusura delle attività commerciali porta a una riduzione dei luoghi di incontro e socializzazione, contribuendo a un senso di isolamento e insicurezza".

Per tutti questi motivi, Morelli e Cima chiedono un cambio di passo per via Cenami. Sul tavolo c’è una serie di proposte: "La riqualificazione urbana tramite investimenti significativi nella manutenzione delle strade, nella ristrutturazione degli edifici e nella creazione di spazi verdi – elencano –; il supporto ai commercianti con agevolazioni fiscali, incentivi economici e campagne di promozione per sostenere le attività locali; sicurezza e decoro: con maggiore presenza delle forze dell’ordine e interventi per garantire la sicurezza e il decoro della via; partecipazione della comunità tramite il coinvolgimento attivo dei residenti e dei commercianti nella pianificazione delle iniziative di rilancio. Via Cenami rappresenta un banco di prova per l’attuale amministrazione Barsotti e per la sua capacità di rispondere alle esigenze della comunità – concludono i consiglieri della Lega –; è tempo di passare dalle parole ai fatti e dimostrare con azioni concrete un vero impegno per il rilancio della nostra città".