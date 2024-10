La grande tela. Sarà esposta a Villa Bertelli

È tornata in Versilia Il grano della bonifica lucchese, la grande tela che l’artista viareggino realizzò nel 1940 per partecipare alla seconda delle tre edizioni del “Premio Cremona” L’opera è stata traslata da Rovereto a Villa Bertelli dove nella Sala Treccani al piano terra dell’edificio ottocentesco, potrà essere ammirata nella collezione del Museo d’arte moderna Quarto platano.

È uno dei dipinti più noti e apprezzati di Alfredo Catarsini. E anche tra i più richiesti per mostre tematiche e/o collettive.

"L’opera rientra in Versilia nella sua destinazione – dice Elena Martinelli (foto) presidente della Fondazione Alfredo Catarsini 1899 , il Museo Quarto Platano dopo oltre 7 mesi di esposizioni prima al Vittoriale degli Italiani, sul Lago di Garda e poi al MART di Rovereto dove ha riscosso grande successo di visitatori e di critica e rappresenta un grande vanto per la Fondazione che presiedo. Tra le molte opere di Catarsini questa tela che parla della nostra pianura e dei canali di bonifica del lago di Massaciuccoli, del duro, ma sereno lavoro della raccolta del grano, è quella che ha viaggiato di più in assoluto. Partì 80 anni fa dal vecchio studio di Via Regia a Viareggio per partecipare all’esposizione del Premio Cremona del 1940, poi raggiunse Hannover, in Germania, fu ammirata a Firenze. Poi se ne persero le tracce fino alla fugace apparizione nell’esposizione dedicata alla mezzadria toscana a Palazzo Mediceo di Seravezza nel 2009. Per veder ricomparire la tela abbiamo dovuto attendere tre anni fa quando fu rintracciata a Grosseto e acquistata dalla Fondazione che porta il nome del suo autore".