La grande musica. Regalo di Pasqua in San Francesco

FORTE DEI MARMI

Stasera alle 21 la chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana ospita un evento promosso dalla Fondazione Villa Bertelli, con ingresso libero: è un suggestivo concerto del Requiem di Mozart K626 con l’orchestra sinfonica Camerata de’ Bardi (nella foto) diretta dal maestro Simone Valeri. Sul palco, insieme all’orchestra, il soprano Roberta Ceccotti, il mezzo soprano Anastasia Boldyreva, il tenore Vladimir Reutov, il basso Simone Simoni e la corale Valdera.

Il concerto vede la partecipazione di 50 coristi della corale Valdera, 24 orchestrali e 4 solisti diretti maestro Valeri. Si tratta di un assetto musicale per le grandi occasioni che si avvale di interpreti e musicisti di eccellenza con comprovate esperienze nazionali e internazionali e con un curriculum professionale di alto livello al quale si unisce una grande passione e amore per la musica.

L’associazione culturale Camerata de’Bardi promuove e realizza spettacoli cameristici, operistici e lirico-infonici per la Toscana e non solo, la corale Valdera si è esibita in prestigiosi teatri italiani mentre il maestro Simone Valeri è un direttore di orchestra tra i più apprezzati a livello italiano. La chiesa di S. Francesco ospita stasera una perfformance solenne e di grande effetto per festeggiare in modo solenne la Pasqua. Un evento musicale di grande impatto emotivo che mette in risalto le professionalità musicali dei protagonisti nella suggestiva chiesa di Vittoria Apuana.