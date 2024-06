La grande arte. Fine settimana con tanti eventi

Fine settimana dedicato alla grande arte: primo “taglio del nastro”, oggi alle 18, nella sala del San Leone, dove la pittrice e stilista Carmen Hernandez (foto) racconta il suo “Percorso ad immagini – la moda, la figura e l’astrazione”, viaggio di stoffe e colori dal Paese d’origine, la Repubblica Dominicana, alla Toscana, passando per Milano, capitale italiana dell’alta moda. I colori che ripropone nei dipinti sono quelli dei vivaci murales caraibici mentre la passione per la sartoria risale al lavoro della madre, per un periodo seguito dall’artista che con l’arrivo a Firenze prima e in Versilia poi, è

rimasta affascinata dalle mille gradazioni dei paesaggi a partire dalle cave di marmo che ritornano spesso nelle sue pitture.

Alle 18,30, invece, sarà la sala delle Grasce ad aprire a “L’arte e il cosmo”, la nuova personale

dell’artista Angelo Mugnaini. Tredici elementi, di cui due opere-progetto destinate ad essere

riproposte in versione monumentale, realizzati in acciaio, nel suo laboratorio sulle colline versiliesi e con le tecniche di lavorazione più antiche, esclusivamente manuali. Con un tema ricorrente, quello della scala letto nella sua accezione più ampia: nello spazio, come struttura di passaggio da un luogo a un altro ma anche nel tempo, come segno di transizione fra un “prima” e un “dopo”. Entrambe le mostre resteranno nella Piccola Atene fino a domenica 7 luglio sono visitabili gratuitamente.

E fino al 22 settembre con il naso all’insù per l’esposizione “diffusa“ L’Eredità della scultura“ tra le piazze Duomo e Carducci di Park Eun Sun, il grande artista coreano.