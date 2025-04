La grande arte. Due nuove opere per la città

PIETRASANTASi arricchisce il patrimonio artistico della città che ha fatto dell’arte un asso nella manica e un risorsa che l’ha resa famosa a livello internazionale. Due nuove sculture in marmo impreziosiranno il patrimonio artistico della Piccola Atene: questo è possibile grazie alla generosità artistica dei maestri Novello Finotti, scultore veronese, e Giovanni Balderi, artista di Seravezza anche lui scultore. Durante l’ultima riunione di giunta l’amministrazione ha accolto la volontà dei due artisti di donare alla "Piccola Atene" le loro opere, rispettivamente "A volo d’angelo" (nella foto) e "Venere".

La prima scultura scolpita in città nel 2004 nel laboratorio d’arte Cervietti adesso si trova in provincia di Verona, a Sommacampagna, città di residenza del maestro Novello Finotti raggiungerà la Versilia nelle prossime settimane mentre per "Venere", realizzata nel 2019 dal maestro Giovanni Balderi nel laboratorio Giorgio Angeli di Querceta, è già stata individuata la collocazione: sarà collocata in via San Francesco, dove si stanno realizzando i lavori per il basamento.

Le nuove opere, sculture in marmo bianco di grande impatto, si aggiungono al già ricco patrimonio cittadino e rappresentano la testimonianza, l’impegno e la passione con cui gli artisti, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, continuano a promuovere e valorizzare l’arte, la maestria e il valore artigiano che identificano la città e il territorio pietrasantino.