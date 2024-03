La giustizia sul territorio. Ufficio di prossimità. Via libera dalla giunta

È stata approvata ieri mattina dalla giunta comunale la delibera con la quale, di fatto, si dà il via libera all’apertura in città di un ufficio di prossimità del Tribunale di Lucca. L’ufficio sarà ospitato presso l’attuale segretariato sociale ubicato al piano terra del palazzo comunale e, quando sarà operativo, sarà aperto al pubblico due volte alla settimana.

L’ufficio di prossimità, in estrema sintesi, diventerà un fondamentale punto di collegamento tra i cittadini, la giustizia e gli enti locali. Potrà svolgere diverse attività, per lo più connesse agli istituti di protezione giuridica quali le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno. Offrirà un supporto alla compilazione della modulistica e alla redazione di istanze e atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti; provvederà alla predisposizione e al deposito telematico delle istanze e degli atti per conto del cittadino che potrà rivolgersi a questo stesso ufficio per avere informazioni sullo stato della procedura. Infine l’ufficio di prossimità effettuerà il rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico del cittadino. Insomma tante pratiche potranno essere sbrigate senza costringere le persone ad andare a Lucca in tribunale.

L’idea nasce da lontano: Il Ministero della giustizia infatti ha coinvolto tre Regioni (Toscana, Liguria e Piemonte) per dare vita a un progetto pilota con l’obiettivo di creare un nuovo modello operativo che avvicini la giustizia alla comunità territoriale. A seguito di questo, la Regione Toscana e la Corte d’Appello di Firenze si sono rivolti al Tribunale di Lucca, il cui presidente Gerardo Boragine si è dimostrato fin da subito molto attivo per dare vita a questi sportelli di prossimità. Per questo ha mandato a tutti i sindaci della Versilia e della Provincia di Lucca una manifestazione di interesse che il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro è stato tra i primi a recepire. Con l’approvazione della delibera di ieri mattina, il comune di Viareggio ha dato quindi inizio all’iter burocratico per l’apertura dell’ufficio distaccato del Tribunale di Lucca.

Il prossimo passo sarà quello di sottoscrivere il protocollo tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente del Tribunale Gerardo Boragine. È stato poi dato mandato al responsabile del settore sociale del Comune di individuare le modalità più idonee per realizzare e attuare i termini dell’accordo. Infine il Tribunale provvederà alla formazione del personale comunale e alla fornitura degli strumenti, anche informatici, per gestire al meglio la struttura. Che in tempi ci auguriamo brevi potrà diventare un servizio in più rivolto a tutti i cittadini.

Paolo Di Grazia