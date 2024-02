La giornata educativa. In sella a un cavallo

Si è svolta domenica scorsa a Camaiore in località la Badia nel l‘area fiera cavalli la “Giornata versiliese del cavallo”. La giornata, ideata e organizzata dall’associazione Il Cavallo e noi con l‘assessorato alle attività produttive del Comune di Camaiore in col aborazione con le associazioni l ‘Unicorco, Le Pianore , Cavalieri Apuani, l’azienda agricola Le Meraviglie e il maniscalco Luca Bianchini, dedicata prioritariamente ai giovani, con l‘intento di promuovere tu te le attività equestri in maniera professionale, nonchè l ‘arte della mascalcia con i l supporto di tecnici qualificati, ha riscontrato un grande successo. Oltre a una partecipazione notevole di giovani hanno fatto visi ta al l ‘evento il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, l’assessore allo sport Luca Mecchi nonchè il tecnico FISE de la Nazionale di Paradressage Alessandro Benedetti.

Una giornata speciale, importante ma soprattutto educativa. Così l’hanno definita sia l’assessore alle Attività Produttive Andrea Favilla nonchè il Presidente dell’associaz Il Cavallo e Noi, Dino Dondoli. Entrambi hanno ritenuto opportuno iniziare a programmare altre iniziative di questo genere che possono permettere, senza costi per le famiglie, di contattare e provare varie discipline che peraltro non hanno costi eccessivi. A tale proposito il Presidente ha ricordato all’assessore l’importanza di avere la disponibilità a lungo termine di un’area come quella utilizzata per questo evento. Nel ringraziare la gestione dell’Ostello del Pellegrino per il supporto dato, Dino Dondoli ha evidenziato anche quanto Il Cavallo e Noi sia impegnato nella valorizzazione della rete dei percorsi EquiTuristici.