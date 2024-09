La gestione dei rifiuti. Nuova isola ecologica. Sorgerà in piazza Abba

Il Comune punta a migliorare la gestione dei rifiuti nella frazione costiera, specialmente per quel che riguarda il conferimento da parte delle utenze fluttuanti delle seconde case. Per questo, la giunta ha approvato il progetto per la realizzazione di un’isola ecologica in piazza Abba. L’iniziativa era partita in via sperimentale già quest’estate: in un primo momento, a servizio dei turisti, il Comune di concerto con Ersu aveva attrezzato il servizio di Ecomobile, sia in piazza Abba che in piazza Brodolini. Ma alla luce dei risultati, è stato ritenuto necessario un altro tipo di servizio per coloro che non possono avvalersi del porta-a-porta seguendo il calendario dei ritiri. Dal momento che Ersu aveva già presentato due progetti per la realizzazione di isole ecologiche nel capoluogo e a Lido (rispettivamente nel centro storico e in piazza Abba), il Comune ha deciso si sposare l’idea di piazza Abba. La settimana scorsa è arrivato un primo report di Ersu dopo i mesi estivi, da cui emerge che sono state registrare 9.522 utenze in ingresso nel sito allestito nel cuore di Lido di Camaiore. Nei giorni scorsi, dunque, la giunta ha dato l’ok al progetto definitivo, Nel frattempo, Ersu ha comunicato gli orari invernali per l’accesso all’isola ecologica, che sarà aperta soltanto il sabato, dalle 8 alle 14, e la domenica, dalle 15 alle 21. Il nuovo orario di apertura sarà attivato a partire da questo sabato e resterà in vigore fino al 31 maggio 2025.