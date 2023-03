La figlia Dalia: "No comment"

E Dalia Gaber? "No comment". La Fondazione Gaber tace sulla decisione dell’amministrazione comunale di Camaiore di non ospitare più il Festival dedicato al Signor G. Una rassegna che era diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate versiliese. In piazza XXIX maggio lo scorso 23-30 luglio era andata in scena la diciottesima edizione con una formula che metteva al centro la comicità. La prima edizione era stata organizzata nel 2004, l’anno dopo la morte del grande artista, e venne ospitata dalla Cittadella del Carnevale di Viareggio con una parata di ospiti in ogni edizione ricca di grandi nomi. Dal 2013 il Festival Gaber ha lasciato Viareggio e si è fatto più itinerante. Toccando un po’ tutta la Toscana ma con Camaiore come location di riferimento. Dal 2019, in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita di Giorgio Gaber, Camaiore è diventata la capitale del Festival. Il 2020 è stato l’anno dello stop forzato a causa della pandemia. Nel 2021 sei appuntamenti tutti a Camaiore come accadde anche la scorsa estate (I giovani per Gaber, Le strade di notte, e le serate di Ale & Franz, Luca Ravenna, Enrico Bertolino e Michela Giraud). Le altre date dell’edizione 2022 vennero ospitate da Firenze, Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana.